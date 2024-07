Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen uważa, że jej Zjednoczenie Narodowe (RN) wciąż ma zdolność do osiągnięcia większości bezwzględnej w parlamencie po zaplanowanej na niedzielę drugiej turze wyborów, mimo zabiegów partii lewicy i centrum, by jej to uniemożliwić. "To jest wielkie marzenie Emmanuela Macrona, by była jedna partia - oznajmiła Le Pen.

"Myślę, że jest jeszcze możliwość osiągnięcia większości bezwzględnej, jeśli tylko wyborcy podejmując ostatni wysiłek przyjdą, aby uzyskać to, czego sobie życzą" - powiedziała Le Pen w telewizji BFMTV.

Le Pen o działaniach partii centrum i lewicy

Jak dodała, jest jasne, że "operacja masowego wycofywania" kandydatów, podjęta przez partie lewicy i centrum przed drugą turą wyborów, ma na celu pozbawienie RN tej możliwości.

Le Pen o marzeniu Macrona

"To jest wielkie marzenie (prezydenta) Emmanuela Macrona, by była jedna partia, rozciągająca się aż od Francji Nieujarzmionej (LFI) aż do LR (Republikanów). Ale chodzi o wspólną partię tych, którzy chcą zachować władzę wbrew woli ludzi" - oznajmiła Le Pen.

RN zdobyło najwięcej głosów w pierwszej turze wyborów 30 czerwca.