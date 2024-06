Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w poniedziałek, że programy wyborcze dwóch sił opozycji prowadzą do "wojny domowej". W ten sposób ocenił programy skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego i lewicy, do której należy skrajna Francja Nieujarzmiona.

Macron krytykuje opozycję za podejście tworzące podziały

Według Macrona takie zagrożenie pojawia się, bo odpowiedzią Zjednoczenia Narodowego (RN) na brak poczucia bezpieczeństwa jest sprowadzanie ludzi "do religii albo do pochodzenia", co tworzy podziały. Z kolei Francja Nieujarzmiona proponuje zdaniem Macrona "formę komunitaryzmu", ale to również oznacza sprowadzanie ludzi do "przynależności religijnej albo wspólnotowej".

Francuski prezydent przyznał, że programy obu sił opozycyjnych odpowiadają na "realne problemy", jednak - jego zdaniem - robią to źle, jedynie "zwiększając konfliktowość".

Wysokie poparcie dla Zjednoczenia Narodowego w najnowszym sondażu

Tymczasem dziennik "Le Figaro" podał w poniedziałek wyniki sondażu wykonanego przez ośrodek Ifop, z którego wynika, że RN może liczyć na poparcie ok. 36 proc. wyborców. Sojusz lewicowy, z udziałem Francji Nieujarzmionej, jest na drugim miejscu z poparciem około 29,5 procent. Obóz prezydencki uzyskał w sondażu 20,5 proc., o pół punktu procentowego mniej niż w sondażu sprzed tygodnia. Wyniki te są bardzo podobne do badań dwóch innych ośrodków, opublikowanych w miniony weekend.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)

