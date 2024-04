Stan zdrowia skazanych za ludobójstwo na dożywocie serbskich zbrodniarzy wojennych - Radovana Karadżicia i Ratka Mladicia - jest bardzo poważny. Lekarze mający zapewnić im pomoc nie wywiązują się jednak ze swojej roli - napisał w piątek dziennik "Politika", powołując się na adwokatów skazańców.

Prawnik Goran Petronijević poinformował, że administracja brytyjskiego więzienia, w którym wyrok odsiaduje 78-letni Karadżić, odmawia mu transportu do szpitala i zapewnienia pożywienia potrzebnego podczas leczenia cukrzycy. Obrońca 79-letniego Mladicia Branko Lukić stwierdził z kolei, że lekarze zajmują się jego klientem niepoprawnie i postępując wbrew radom serbskich specjalistów.

"Karadżić miał w ostatnich dniach poważny kryzys zdrowotny i odczuwał silny ból. Ma problemy z prostatą i cukrzycą, a odmawia mu się pomocy, której potrzebuje. Jego rodzina objęta jest amerykańskimi sankcjami, przez co nie może go odwiedzać, a jedynym, któremu udało się do niego dotrzeć, jest ksiądz" - powiedział serbskiemu dziennikowi obrońca przywódcy politycznego Serbów z czasów wojny lat 90. w Bośni i Hercegowinie.

Prawnik stwierdził ponadto, że zamiast umieszczać Karadżicia w Wielkiej Brytanii, powinien on był trafić do więzienia znajdującego się najbliżej miejsca pobytu na wolności - do Słowenii, Grecji czy na Węgry. "Wybór Wielkiej Brytanii oznacza dodatkowe cierpienie wykraczające poza karę" - ocenił adwokat.

Prawnik Mladicia oświadczył natomiast, że zajmujący się nim w więzieniu w Hadze lekarze "postępują dokładnie odwrotnie względem instrukcji, które otrzymali od serbskich ekspertów badających stan zdrowia skazanego".

Najpoważniejsza ze zbrodni, za które skazano dwóch przywódców serbskich z czasów wojny w BiH, dotyczy ludobójstwa w Srebrenicy. W lipcu 1995 roku w okolicach miasta - będącego do momentu przejęcia przez Serbów tzw. strefą bezpieczeństwa pod nadzorem ONZ - zamordowano ponad 8 tys. mężczyzn i chłopców, zamieszkujących kraj bośniackich muzułmanów. Nadal poszukuje się szczątków ok. tysiąca ofiar.

Do tej pory za ludobójstwo i zbrodnie w Srebrenicy skazano ponad 50 osób na łącznie 700 lat więzienia.Z Belgradu Jakub Bawołek (PAP)

jbw/ zm/