W nocy z czwartku na piątek Rosjanie ostrzelali Ukrainę rakietami z symulowanym ładunkiem nuklearnym - powiedział rzecznik ukraińskiego dowództwa sił powietrznych Jurij Ihnat, cytowany przez portal Unian.

"W nocy z czwartku na piątek rosyjskie lotnictwo strategiczne wystrzeliło sześć pocisków manewrujących Ch-101 i Ch-55 z czterech samolotów Tu-95 w kierunku ukraińskiego lotnictwa strategicznego" - powiedział Ihnat.

"Ch-55 to pociski przeznaczone do przenoszenia ładunku jądrowego. Wystrzelone właśnie przez Rosjan pociski nie były uzbrojone; służą jako taktyczna przynęta, aby zwrócić na siebie uwagę i zmusić nas do marnowania amunicji" - dodał Ihnat.

Unian podał też, że w nocy z 8 na 9 czerwca Rosjanie wystrzelili w ukraińskie cele cywilne 16 dronów; z czego cztery pociski manewrujące i 10 dronów zniszczono. (PAP)

sm/ tebe/