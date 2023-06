Niektórzy lokalni rosyjscy funkcjonariusze bezpieczeństwa interpretują drakońskie rosyjskie ustawodawstwo wojenne jako zakaz publicznego pokazywania niebieskich i żółtych przedmiotów, bo może to świadczyć o dyskretnym wsparciu dla Ukrainy - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 9 maja pracownik domu opieki miał zostać aresztowany po założeniu niebiesko-żółtej kurtki do pracy, a w ostatnich dniach w Wołchowie koło Petersburga żołnierze rosyjskiej Gwardii Narodowej aresztowali 22-letniego mężczyznę za pokazywanie czegoś, co się okazało być niebiesko-żółtą flagą rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych.

"Te działania pokazują niepewność w paranoicznych rosyjskich urzędach co do tego, co jest, a co może być uważane za dopuszczalne w coraz bardziej totalitarnym systemie" - napisano. Dodano, że krytyka aresztowań nadeszła z nieoczekiwanej strony: ultranacjonalistycznej, prowojennej Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, której własne logo jest w kolorach żółtym i niebieskim. (PAP)

bjn/ sp/