Jeszcze przed nową ustawą skala amerykańskiej pomocy była olbrzymia. W ciągu trzech miesięcy Ukraińcy otrzymali sprzęt wartości miliardów dolarów – to więcej, niż wynosił ich roczny budżet na obronność. W ramach aktu Land-Lease sprzęt może trafiać do Ukrainy i innych krajów regionu, ale nie jest powiedziane, że musi być wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Obecnie odbywa się wielkie poszukiwanie uzbrojenia w firmach zbrojeniowych i sojuszniczych rządach. Zapewne w ten sposób do Ukrainy trafi też sporo sprzętu postsowieckiego, choć trzeba pamiętać, że już do tej pory obrońcy dostali go dużo. Tylko z Polski do Ukrainy trafiło dużo ponad 150 czołgów, a także spora liczba bojowych wozów piechoty BWP-1 i artyleria.