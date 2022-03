Nie było opcji na Ubera. Nie było jedzenia na wynos z McDonald’s. Słynna sieć zamknęła się jako pierwsza, nawet w bezpiecznych częściach Ukrainy. Później koncern złagodził pierwsze wrażenie, przestawiając produkcję swoich kuchni na potrzeby armii, co nie zmienia tego, że ludzie – także uchodźcy – stracili możliwość przegryzienia czegoś na mieście. Spośród wielu aplikacji do zamawiania kierowcy wciąż działał tylko ukraiński Uklon. Lokalna firma z lokalnymi właścicielami, którzy zdawali sobie sprawę, że ich kierowcy są potrzebni właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek, gdy tysiące ludzi spieszą się na dworzec, by załapać się na pociąg ewakuacyjny, a kolejne tysiące – do wojskowych komend uzupełnień po kałasznikowa i przydział.