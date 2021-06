Jego główne ambicje dotyczą jednak Palestyny. Jest zdecydowanym propagatorem osadnictwa na Zachodnim Brzegu. O Palestyńczykach wypowiada się wrogo. Wielokrotnie podkreślał, że sam jako żołnierz zabił ich wielu. Przez część prawicy jest jednak postrzegany jako zdrajca. Lewicowy magazyn „+972” szacuje, że ponad 60 proc. wyborców Jaminy nie poparłoby Bennetta, gdyby wiedziało, że przystąpi do koalicji z lewicą i Arabami. Taka sytuacja mogłaby więc skłonić go do realizacji bardziej konserwatywnego programu. Mógłby w ten sposób udowodnić, że mimo sojuszu z centrolewicą nie zdradził ideałów. Jednak zdaniem Wojnarowicza do takiej sytuacji nie dojdzie. Analityk podkreśla, że Jamina ma różnych wyborców.