Jak poinformował marszałek Sejmu, w czwartek odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw dot. aborcji, a w piątek prawdopodobnie będą one głosowane. Szymon Hołownia zdradził też jak sam zamierza głosować.

"Zagłosuję za tym, tak, jak cała Polska 2050, aby wszystkie projekty skierować do komisji nadzwyczajnej, którą mam nadzieję powołamy" - powiedział dziennikarzom w Sejmie Hołownia.

"Przygotowujemy się dzisiaj też do tego, żeby powołać komisję nadzwyczajną, jeżeli będzie taka decyzja Sejmu. Do tego trzeba działań prezydium Sejmu, należy też ustalić parytety. Do tego wszystkiego będziemy gotowi na tym posiedzeniu: w czwartek czytanie tych ustaw, w piątek prawdopodobnie w bloku głosowań o 12 głosowania" - poinformował.

Liberalizacja przepisów aborcyjnych

W sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych w listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty ustaw. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania. Pod koniec stycznia br. do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

Oprócz tych projektów pod koniec lutego Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) złożyła w Sejmie projekt ustawy, który odwraca wyrok TK z 2020 r. w sprawie przepisów dot. aborcji. Politycy TD chcą też, aby w sprawie aborcji odbyło się referendum.

Przewodnicząca klubu Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała pod koniec stycznia, że będzie wnioskowała do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, aby powstała komisja nadzwyczajna ds. rozpatrywania projektów ustaw dotyczących aborcji wszystkich klubów.

Na początku marca Lewica złożyła do marszałka wniosek o pilne procedowanie i głosowanie ustaw aborcyjnych. 5 marca po posiedzeniu Prezydium Sejmu wicemarszałek Izby i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wnioskował na prezydium o to, aby projekty ustaw dotyczące aborcji były procedowane na bieżącym posiedzeniu Sejmu (6-8 marca). Jak zaznaczył, za wnioskiem były trzy osoby: on sam i dwie wicemarszałkinie z PO: Dorota Niedziela i Monika Wielichowska, zaś przeciwko byli marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz wicemarszałkowie Piotr Zgorzelski (PSL) i Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Wcześniej tego dnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że podjął decyzję, aby projekty dotyczące aborcji były procedowane w Sejmie 11 kwietnia, tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych.

Obecne prawo ws. aborcji w Polsce

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju.