- Z całą pewnością Prawo i Sprawiedliwość nie zaliczy nadchodzących wyborów samorządowych do udanych - zauważa senator Trzeciej Drogi Jan Filip Libicki.

Zdaniem Libickiego sama konstrukcja tej partii raczej stawiała na centralizm, niż na ambitnych, samodzielnych działaczy lokalnych. - Jeśli dołożymy do tego ogólny trend, że PiS nie podniosło się po ostatniej porażce w wyborach parlamentarnych, to jest to kolejny krok w kierunku zmiany działania tej partii w dotychczasowej formule - zauważył senator Libicki.

