– Na dzisiaj Komisja Europejska zakończyła wstępną ocenę pierwszej prośby o 6,3 mld ze strony Polski w ramach planu odbudowy. Komisja doszła do wniosku, że Polska skutecznie wypełniła dwa super kamienie milowe związane z niezawisłością sądownictwa poprzez podjętą reformę, uznano, że Polska skutecznie dała radę wdrożyć trzeci kamień milowy związany ze wzmocnieniem systemem audytu dla tego kraju – podano dzisiaj w Brukseli.

– Ta wstępna ocena stanie się 6,3 mld związanych z pierwszą płatność – to wydarzy się w ciągu najbliższych tygodni. (…) 59,8 mld to jest całościowy rozmiar finansów przewidzianych dla Polski w ramach Funduszu Odbudowy - poinformowała rzeczniczka KE Veerle Nuyts..

KE przekazała, że 6,3 mld euro to 10,5 proc. środków polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Z tej kwoty 2,69 mld euro to granty, a 3,63 mld euro to pożyczki.

- Po tych reformach, które Polska wdrożyła, Komisja również uznaje, że Polska realizuje horyzontalne warunki związane z Kartą Praw Podstawowych Unii i to pozwoli na dostęp do około 76 mld euro w ramach Funduszu Spójności - dodano.

Do Polski trafić około 60 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy oraz 76 miliardów euro (około 340 miliardów złotych) w ramach polityki spójności na lata 2021-2027.

137 mld euro trafi do Polski

Jak pisaliśmy w DGP, 137 mld euro z Funduszu Spójności i Funduszu Odbudowy trafi do Polski w najbliższych latach. Efekt dobrych relacji rządu KO z Brukselą przyszedł szybciej, niż zakładano, ale pozostają pytania o realizację zobowiązań Polski.

