Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzają kontrolę w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - poinformował rzecznik PAIH Marcin Graczyk. Jak dodał, sprawa dotyczy programu "Poland. Business Harbour"; agencja współpracuje z CBA. Pod koniec stycznia br. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował o zawieszeniu udziału MSZ w programie "Poland. Business Harbour" do czasu przyjęcia rozwiązań gwarantujących właściwą weryfikację firm i cudzoziemców będących jego beneficjentami.

"W PAiH trwa kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego funkcjonariusze działają na zlecenie sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej. Agencja współpracuje, przekazuje potrzebne dokumenty" - powiedział rzecznik PAIH Marcin Graczyk.

Kontrola dotyczy programu Poland. Business Harbour, w którym PAIH było operatorem ścieżki biznesowej. "Składamy wszystkie wyjaśnienia, które są potrzebne funkcjonariuszom" - dodał.

Pod koniec stycznia br. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdecydował o zawieszeniu udziału MSZ w programie "Poland. Business Harbour" do czasu przyjęcia rozwiązań gwarantujących właściwą weryfikację firm i cudzoziemców będących jego beneficjentami.

Program "Poland. Business Harbour" wystartował w 2020 r.; to pakiet, ułatwiający specjalistom z branży IT, startupom, oraz małym, średnim i dużym firmom bezproblemową relokację na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne posiadające wykształcenie inżynierskie lub doświadczenie w branży IT mogły korzystać z ułatwionej procedury wizowej. Organizatorami programu byli: Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informację o funkcjonariuszach CBA w PAIH, jako pierwsza podał portal Interia.