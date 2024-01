30-proc. podwyżki dla nauczycieli, a także do 3 mld zł z przeznaczeniem m.in. na psychiatrię oraz onkologię dziecięcą - przewiduje uchwalona we wtorek przez Sejm ustawa okołobudżetowa na 2024 r. Zakłada też zamrożenie tzw. kominówek.

Za uchwaleniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej, głosowało 408 posłów, przeciw było 15 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Cztery poprawki do projektu ustawy okołobudżetowej

Posłowie wcześniej poparli cztery poprawki złożone w trakcie drugiego czytania projektu ustawy.

Jedna z nich zakłada przesunięcie wypłaty pierwszej raty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w 2024 r. Pierwsza rata miałaby zostać wypłacona razem z drugą do 25 kwietnia 2024 r. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska tłumaczyła, że związane jest to z zaległościami NFOŚiGW w wypłacie dotacji dla beneficjentów programu "Czyste Powietrze". Resort informował, że zaległości Narodowego Funduszu wynoszą 300 mln zł.

Kolejne poprawki dotyczyły zamrożenia tzw. kominówek. Wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze reguluje tzw. ustawa kominowa. Zmiany w tej sprawie mają wejść w życie w następnym miesiącu od wejścia w życie ustawy okołobudżetowej.

Ostatnia z poprawek dotyczy nowego terminu przekazania informacji samorządom m.in. w sprawie wysokości subwencji rozwojowej. Zgodnie z nią będzie to albo siedem dni od wejścia w życie ustawy okołobudżetowej lub siedem dni od wejścia w życie ustawy budżetowej.

Podwyżki dla nauczycieli i dotacja dla samorządów

Uchwalona w czwartek ustawa okołobudżetowa na 2024 r. przewiduje podwyżki dla nauczycieli o 30 proc. oraz dla nauczycieli początkujących o ok. 33 proc. To rozwiązanie ma zapewnić, że nauczyciele dostaną po 1,5 tys. zł podwyżki. W ustanie znalazły się też regulacje związane z przekazaniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkolnych. W efekcie dotacja dla samorządów, związana z nauczaniem przedszkolnym, wyniesie blisko 4,2 mld zł.

Ustawa zakłada też przekazanie obligacji skarbowych na rzecz uczelni wyższych w kwocie blisko 2,2 mld zł, Funduszowi Reprywatyzacji do kwoty 10 mld zł. Przepisy przewidują również, że PKP Polskie Linie Kolejowe będą mogły liczyć na przekazanie obligacji do kwoty 1,3 mld zł, minister ds. informatyzacji może otrzymać zaś obligacje warte do 3,5 mld zł na wsparcie inwestycji półprzewodnikowych, a spółki górnicze mogą otrzymać obligacje o wartości do 7 mld zł. Ponadto, w ustawie znalazł się przepis, zgodnie z którym na polecenie premiera możliwe będzie przekazanie obligacji o wartości do 12 mld zł na rzecz państwowych osób prawnych.

Ustawa okołobudżetowa przewiduje także przekazanie papierów wartościowych o wartości do 3 mld zł z przeznaczeniem na psychiatrię dziecięcą oraz onkologię dziecięcą, a także na diagnostykę onkologiczną lub leczenie onkologiczne pozostałych pacjentów.

Ustawa okołobudżetowa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2024 r. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ ms/ amac/