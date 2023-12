W przyszły wtorek Sejm wznowi posiedzenie; tego dnia posłowie zajmą się uchwałą powołującą komisję śledczą ws. tzw. afery wizowej. W środę Sejm zajmie się komisją śledczą ds. Pegasusa; ślubowanie złoży też nowa Rzecznik Praw Dziecka; w czwartek odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2024 r.

Projektami uchwał powołującymi Komisje śledcze dot. tzw. afery wizowej oraz Pegasusa sejm miał się zająć już 12 grudnia. Jednak decyzją prezydium Sejmu punkty te zostały przełożone.

Zgodnie z harmonogramem obrad we wtorek 19 grudnia o godz. 14. Sejm zajmie się sprawozdaniem Komisji ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

W środę rano w Sejmie odbędzie się ślubowanie Rzecznika Praw Dziecka. Parlament na to stanowisko wybrał Monikę Hornę-Cieślak. Pięcioletnia kadencja Horny-Cieślak rozpoczyna się, gdy złoży ona ślubowanie w Sejmie.

Następnie posłowie rozpatrzą sprawozdanie Komisji ustawodawczej dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

W czwartek odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024. Odbędzie się dyskusja nad tymi projektami

Tego dnia posłowie będą też głosować nad wskazaniem członków Państwowej Komisji Wyborczej. Kandydatami do PKW są: Mirosław Suski i Arkadiusz Damian Pikulik zgłoszeni przez PiS, Konrad Składowski i Ryszard Balicki zgłoszeni przez KO, Maciej Kliś zgłoszony przez PSL-TD, Paweł Gieras zgłoszony przez Polskę 2050-TD, a także Ryszard Kalisz zgłoszony przez Lewicę.

Posłowie wybiorą też skład osobowy komisji śledczej ws. tzw. afery wizowej.

W przyszłym tygodniu zaplanowano też posiedzenia sejmowych komisji. W środę o godz. 10 pierwszy raz spotka się Komisja Śledcza ws. tzw. wyborów kopertowych. Na posiedzeniu zostanie wybrane prezydium komisji.

W środę zbierze się też Komisja Etyki Poselskiej, która rozpatrzy sprawę dotyczącą incydentu z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który 12 grudnia używając gaśnicy proszkowej, zgasił zapalone podczas uroczystości w Sejmie świece chanukowe.

Projekt uchwały potępiającej zachowanie posła Brauna złożył wówczas klub Lewicy. Zgodnie z decyzją Konwentu Seniorów Sejm nie zajął się tego dnia tym projektem. "Jesteśmy głęboko przekonani jako większość - nie całość, przyznaję - Konwentu Seniorów, że wywołałaby ona (uchwała) dzisiaj, przy tym poziomie emocji na sali, ten poziom emocji, ten poziom podziałów (...) którego nie chcemy i którego powinniśmy uniknąć" - uzasadnił we wtorek marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Być może Sejm zajmie się uchwałą w przyszłym tygodniu.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która też zbiera się w środę prezes Najwyższej Izby Kontroli przedstawi informację NIK o wynikach kontroli działań organów państwa w zakresie importu i obrotu zboża i rzepaku z Ukrainy.(PAP)

