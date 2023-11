Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powołał Jacka Cichockiego na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu - przekazała we wtorek na platformie X Kancelaria Sejmu.

Wcześniej sejmowa komisja regulaminowa pozytywnie oceniła wniosek o odwołanie dotychczasowej szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej i wniosek o powołanie na jej miejsce Jacka Cichockiego.

Jak podkreślił Szymon Hołownia, Cichocki jest wieloletnim urzędnikiem państwowym, był szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Poznałem go wcześniej jako wybitnego analityka, szefa Ośrodka Studiów Wschodnich. Jest to człowiek nieposzlakowanej prawości i uczciwości(…). Dobrze go znam z interpersonalnych relacji jako kogoś, kto zawsze okazuje szacunek współpracownikom i przeciwnikom politycznym. Będzie gwarantował sprawność pracy Kancelarii Sejmu" - powiedział Hołownia.

Cichocki zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, by sprostać postawionym przed nim zadaniom i będzie robił wszystko co w jego mocy, by każdy poseł, niezależnie od opcji politycznej, czuł się w Sejmie dobrze.(PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

