Rozporządzenie MSWiA, które przedłuży kontrolę na granicy ze Słowacją do 2 listopada, zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jest w nim zapis, dzięki któremu w wyjątkowych sytuacjach Komendant Główny Straży Granicznej będzie mógł się zgodzić na przekroczenie granicy poza przejściem granicznym.

Tymczasowa kontrola na granicy ze Słowacją została wprowadzona 4 października początkowo na dziesięć dni. Zgodnie z rozporządzeniem, które ukazało się w czwartek w Dzienniku Ustaw i które w piątek wejdzie w życie, kontrola zostanie przedłużona o kolejne 20 dni, do 2 listopada.

Celem wznowienia kontroli jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji ze szlaku bałkańskiego. Wyrywkowo sprawdzane są osoby wjeżdżające ze Słowacji do Polski. Trzeba mieć ze sobą dokument podróży - dowód lub paszport.

Obecnie polsko-słowacką granicę można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, ale w nowym rozporządzeniu przewidziany jest wyjątek od tej zasady.

Zgodnie z nowym przepisem w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej będzie mógł wyrazić zgodę na przekraczanie granicy państwowej przez osoby i środki transportu w innych miejscach niż wyznaczone. MSWiA w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyjaśniło, że celem jest zmniejszenie uciążliwości kontroli dla mieszkańców.

Rzeczniczka SG porucznik Anna Michalska powiedziała PAP, że każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie i musi być dobrze uzasadniona. Nie ma ustalonego katalogu osób, które mogłyby skorzystać z tego rozwiązania, ani określonych sytuacji.

Por. Michalska podkreśliła, że aby skorzystać z tego rozwiązania, należy pisemnie zwrócić się do placówki SG znajdującej się najbliżej miejsca, gdzie chce się przekroczyć granicę, podać dane, wskazać to miejsce i czas. Można to zrobić za pośrednictwem maila.

Poza wyjątkowymi sytuacjami granicę polsko-słowacką można przekraczać w dziewięciu przejściach drogowych, przy czym jedno z nich, w Leluchowie, przewidziane jest tylko dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz ich małżonków i dzieci. Działają też trzy przejścia kolejowe, a dla obywateli państw UE i EFTA również dziesięć przejść pieszych. Pełne zestawienie przejść znajduje się w załączniku do rozporządzeń MSWiA oraz na stronach internetowych resortu i SG.

Od 4 października, według danych Straży Granicznej, na granicy ze Słowacją skontrolowano 84,2 tys. osób i 35,5 tys. pojazdów. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że kontrola przynosi efekty. "Ujawniliśmy około 550 nielegalnych imigrantów. To pokazało nam, że sprawa jest poważna, że ten szlak bałkański, jedna z jego odnóg, rzeczywiście funkcjonuje" - powiedział szef MSWiA.(PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

