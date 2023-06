Reakcja Polski wobec wydarzeń w Rosji była adekwatna. Przede wszystkim była bardzo szybka. Polska rozmawiała ze wszystkimi najważniejszymi sojusznikami - powiedział w poniedziałek w rozmowie z PAP.PL wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

W piątek właściciel najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn stwierdził, że oddziały rosyjskiej armii zaatakowały obóz jego bojowników, powodując liczne ofiary. Zapowiedział "przywrócenie sprawiedliwości" w armii i domagał się odsunięcia od władzy skonfliktowanego z nim ministra obrony Siergieja Szojgu. Wagnerowcy opanowali sztab Południowego Okręgu Wojskowego w Rostowie nad Donem, a następnie skierowali swoje siły na Moskwę.

Jednak po upływie doby, w sobotę wieczorem, Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem.

Paweł Jabłoński odnosząc się w rozmowie z PAP.PL do działań podjętych przez Polskę wobec wydarzeń w Rosji ocenił, że reakcja była adekwatna. "Przede wszystkim była bardzo szybka. W Polsce te informacje pojawiły się w czwartek wieczorem i już wtedy były przekazywane między najważniejszymi instytucjami państwa. Odbywały się narady, między instytucjami rządu i służbami wymieniane były informacje. Na tyle, na ile było to możliwe śledziliśmy tę sytuację" - powiedział wiceszef resortu spraw zagranicznych.

Jak zaznaczył, Polska była także w stałym kontakcie ze wszystkimi najważniejszymi sojusznikami. "Rozmowy odbywały się w zasadzie przez cały czas, od wczesnych godzin porannych, zwłaszcza w sobotę, kiedy widać było, że ta sytuacja ma charakter dużo poważniejszy niż się początkowo wydawało" - zaznaczył Jabłoński.

"Nasi partnerzy chcieli uzyskiwać od nas wiedzę na temat tego, jak postrzegamy sytuację. To wynika choćby z tego, że Polska wielokrotnie ostrzegała przed zagrożeniem rosyjskim i miała rację. Dlatego głos Polski jest słuchany, a do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego dzwonią najważniejsi przywódcy europejscy, by się w tych sprawach konsultować." - dodał. (PAP)

