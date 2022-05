Po pierwsze, wprowadzone zostaną systemowe rozwiązania służące racjonalnemu i stabilnemu zapewnieniu przez samorządy oraz podmioty prywatne opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców, w szczególności w sytuacji, gdy ich rodzice pracują. Jak wyjaśnia resort rodziny i polityki społecznej, w związku z wojną w Ukrainie do Polski przybywają rodzice, głównie matki, z małymi dziećmi. Osoby te otoczone są wsparciem i pomocą. Mają zapewnione zakwaterowanie oraz wyżywienie. Przysługują im również świadczenia pieniężne. Kluczowe jest jednak wsparcie ich w znalezieniu zatrudnienia i zapewnieniu opieki nad dzieckiem w czasie, gdy rodzic jest w pracy. W tym celu ministerstwo proponuje uzupełnienie oferty jednostek systemu oświaty o możliwość sprawowania opieki przez dziennego opiekuna nad ukraińskimi dziećmi w wieku 3-5 lat. Zaletą takiego rozwiązania jest również to, że uciekający przed wojną obywatele Ukrainy zyskują kolejną możliwość podjęcia pracy w Polsce, bo to właśnie osoby z tego kraju będą opiekunami.