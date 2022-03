Około 500 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy uciekli do Polski, potrzebuje pomocy z powodu zaburzeń mentalnych. Około 30 tysięcy ma poważne schorzenia psychiczne - oświadczyła we wtorek przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce Paloma Cuchi.

"Uchodźcy przebywający w Polsce cierpią na liczne dolegliwości zdrowotne, w tym m.in. zatrucia układu pokarmowego i problemy wynikające z odwodnienia. Największym wyzwaniem jest jednak zapewnienie tym osobom pomocy w związku z traumą wojenną" - oceniła Cuchi podczas briefingu prasowego w Genewie. Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę (24 lutego) kraj ten opuściło ponad 3,5 mln mieszkańców - poinformowało we wtorek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Ponad 2 mln z nich trafiło do Polski. (PAP)