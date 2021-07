Weekendowa uchwała PiS dotyczy tylko tej partii, a nie jej koalicjantów z Porozumienia czy Solidarnej Polski. Ziobryści już komentują, że nie widzą u siebie potrzeby podejmowania żadnej tego typu uchwały. Podobnie jest w Porozumieniu. – My takiej uchwały nie podejmiemy, ludzi praktycznie w spółkach nie mamy, więc w naszym wypadku to by się mijało z celem. Ale jeśli ustawa się pojawi i nie będzie zawierała jakichś dziwnych regulacji, to kierunkowo jesteśmy skłonni ją poprzeć – mówi nam osoba z otoczenia Jarosława Gowina.