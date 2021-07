W sobotę w Warszawie zebrała się Rada Krajowej Platformy Obywatelskiej. Budka zrezygnował z funkcji szefa PO, a z funkcji wiceszefów ustąpili: b. premiera Ewa Kopacz i europoseł Bartosz Arłukowicz. Na ich miejsca na wiceprzewodniczących wybrani zostali Tusk i Budka, i obecnie w sytuacji, gdy nie ma przewodniczącego partii, jego obowiązki wypełniał będzie Tusk jako najstarszy wiekiem wiceszef PO.

Barbara Nowacka: To będzie trudny czas dla PiS-owskiej szajki

"Dziękuję Borysowi Budce za dobrą współpracę. To będzie ciekawy czas w polityce - trudny dla PiS-owskiej szajki, a dający dzięki energii koleżanek i kolegów z Platformy oraz doświadczeniu i determinacji Donalda Tuska" - napisała na Twitterze Barbara Nowacka.

Tusk występując w na posiedzeniu Rady Krajowej PO powiedział o politykach PiS m.in. że jest to "groteskowa grupa ludzi", a mówiąc o rządach Zjednoczonej Prawicy nazwał je "parodią dyktatury". "Idziemy po zwycięstwo, bo się was (PiS-u -PAP) nie boimy. Idziemy po zwycięstwo, bo nie jesteśmy bezradni, bo się nie przyzwyczailiśmy do zła, które tutaj uczyniliście" - zapowiedział Tusk.

Katarzyna Lubanuer: Tusk pokazywał swoją rolę na arenie międzynarodowej

Katarzyna Lubnauer uznała, że wystąpienie Donalda Tuska było "mobilizujące". "Widać, że Tusk dobrze umie zmobilizować elektorat, który widzi niszczycielską działalność PiS-u w Polsce" - oceniła.

Dodała, że Tusk jest "sprawny oratorsko". "To było zdecydowanie dobrze powiedziane i dla osób, które utożsamiają się z Platformą, na pewno mobilizujące, dające siłę do dalszej walki" - podkreśliła.

Zdaniem Lubnauer, Tusk wyraźnie pokazywał swoją rolę na arenie międzynarodowej, "a co za tym idzie możliwość odbudowania pozycji międzynarodowej Polski". Posłanka dodała, że Nowoczesna, jako partia koalicyjna, patrzy z uwagą i ze spokojem na zmiany w zarządzie PO. "Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia tych zmian w Platformie Obywatelskiej. Wiemy, że każda z tych partii ma prawo do swoich autonomicznych decyzji" - stwierdziła. "Czekamy na dalsze działania. Rozumiem, że to jest dopiero początek i czekamy, co dalej Donald Tusk będzie miał do zaproponowania zarówno nam, jako współpracującym z PO koalicjantom, jak również Polakom. Jaką wizję, jaką propozycję, w jaki sposób pokonać PiS, będzie chciał zaproponować" - dodała Lubnauer.

Przyznała, że Tusk ma "duże doświadczenie polityczne i duży dorobek". "To są jego mocne strony, że wielokrotnie wygrywał z obecnie rządzącą partią" - oceniła

Bartłomiej Sienkiewicz: Po stronie antyPiS-u jest osobowość

Z kolei Bartłomiej Sienkiewicz uważa, że wystąpienie Tuska było bardzo ważne dla wszystkich, nie tylko w PO. "To było niezwykle energetyczne i ważne wystąpienie.(...) To co zmienia się w Polsce, to jest to co zmienia się w głowach Polaków, a nie na mównicy sejmowej. I dzisiaj byliśmy świadkami takiego przemówienia i takiego momentu politycznego" - powiedział Sienkiewicz.

Na pytanie, czy Donald Tusk będzie w stanie zjednoczyć opozycję Sienkiewicz odparł: "Jestem o tym przekonany". "Nie wiem czy to będzie szybki proces. To jest oczywiste, że w finale będziemy raczej szukać współpracy niż podziału. Jeśli ktoś będzie chciał z PO i Donaldem Tuskiem pracować, to jestem przekazany, że będzie z szerokimi ramionami powitany" - powiedział poseł PO.

Zdaniem Sienkiewicza w polityce liczą się osobowości. "Po dzisiejszym dniu jestem przekonany, że po stronie antyPiS-u jest osobowość, która jest w stanie temu PiS-owi pokazać miejsce poza władzą, a nie spowodować, że tę władzę PiS będzie dalej sprawował" - wskazał.

Polityk wyraził też uznanie wobec Borysa Budki za ustąpienie stanowiska Tuskowi. "Takie rzeczy się w polityce prawie nie zdarzają na świecie. To pokazuje, że w PO nie chodzi o stołki, tylko naprawdę chodzi o sprawy"

Ewa Kopacz: Tuska ludzie słuchają

"Mam wrażenie, że od kilku lat po raz pierwszy widziałam dobrą energię na sali, pełnych wiary ludzi, którzy mówią +tak, jesteśmy gotowi, by stawić czoła i wygrać wybory+" - powiedziała dziennikarzom Ewa Kopacz.

Dopytywana o rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej, podkreśliła, że "zrobiła to w pełni świadomie". "Nawet jeśli będę czytać najróżniejsze spekulacje, że ktoś wywierał na mnie presję, to chyba znacie mnie od lat, że raczej trudno na mnie wywierać presję" - dodała.

Kopacz podkreśliła, że Tuska "ludzie słuchają". "Dzisiaj potrzeba nam kogoś takiego na czele PO, aby mógł w sposób przyjazny i zdecydowany prezentować to, co PO zamierza dla Polek i Polaków robić" - stwierdziła.

Agnieszka Pomaska: Jeden z najważniejszych liderów w Polsce

Z kolei posłanka PO Agnieszka Pomaska pytana przez dziennikarzy o rolę Rafała Trzaskowskiego w PO, stwierdziła, że "nikt nie ma wątpliwości, że Rafał Trzaskowski jest jednym z najważniejszych liderów nie tylko w PO, opozycji, ale także w Polsce".

Pomaska zapowiedziała, że Donald Tusk będzie uczestniczył w objeździe polityków Platformy po Polsce.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - który w środę zadeklarował gotowość startu w wyborach przewodniczącego PO - pytany przez dziennikarzy, jaką funkcje pełni w tej chwili w Platformie Obywatelskiej, powiedział krótko, że "jest wiceprzewodniczącym", a potem wsiadł do samochodu.

Trzaskowski w mediach społecznościowych pogratulował Donaldowi Tuskowi. "Donald Tusk przewodniczącym @Platforma_org – serdeczne gratulacje!" - napisał.

Także opozycja komentuje powrót Tuska.

Michał Wójcik: Powrót do polityki zgiętego karku

"Likwidacja 500 plus, podniesienie wieku emerytalnego dla Polaków i natychmiastowy powrót do polityki zgiętego karku. Tak może wyglądać ambitny program p. Tuska na najbliższe 100 dni" - napisał na Twitterze Michał Wójcik.

Ryszard Terlecki: Kto to jest Tusk

Ryszard Terlecki został zapytany przed wejściem na kongres o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. "Kto to jest Tusk?" - spytał Terlecki odpowiadając dziennikarzom. Zapytany, czy w PiS są obawy przed Tuskiem, Terlecki stwierdził: "My się niczego nie obawiamy".

"(Tusk) z pewnością był poważnym konkurentem, ale był. Myślę, że jest nim już znacznie mniej" - podkreślił Terlecki.

Piotr Gliński: Niepokoi trochę stan emocjonalny p. Tuska

"Niepokoi trochę stan emocjonalny p. Tuska, cały czas z nienawiścią i pogardą... Facet, który uciekł z rozkradanej przez mafię VAT-owskie Polski, żeby zarabiać 70 tys. zł miesięcznie, mówi o złodziejstwie i broni samotnych matek... Zawsze miał tupet..." - napisał Gliński.

"Jedyna prawdziwa fraza z całego przemówienia to była ta o +ciepłym miejscu+ w Brukseli (to pewnie nawiązanie do polityki klimatycznej...). Polacy zapamiętają..." - dodał wicepremier.

Tusk w trakcie swojego wystąpienia podczas Rady Krajowej PO powiedział, że wrócił "na 100 proc."; o politykach PiS mówił m.in. że jest to "groteskowa grupa ludzi", a mówiąc o rządach Zjednoczonej Prawicy nazwał je "parodią dyktatury".

"Dzisiaj zło rządzi w Polsce, wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem" - mówił Tusk. "Idziemy po zwycięstwo, bo się was (PiS-u -PAP) nie boimy". "Idziemy po zwycięstwo, bo nie jesteśmy bezradni, bo się nie przyzwyczailiśmy do zła, które tutaj uczyniliście" - zapowiedział Tusk.