O tym, że Ujazdowski dołączy do senackiego koła senatorów KP-PSL powiedział też we wtorek w Polsat News poseł Marek Biernacki. "Nie jest tajemnicą, że do nas przystąpi Kazimierz Michał Ujazdowski, tak samo Ireneusz Raś zgłosił akces do naszego klubu wyrzucony z klubu Platformy Obywatelskiej - powiedział Biernacki.