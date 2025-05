W poniedziałek ministrowie obrony Polski i Belgii spotkali się w zakładach Mesko w Skarżysku-Kamiennej w woj. świętokrzyskim, gdzie powstają ręczne zestawy przeciwlotnicze Piorun.

"List intencyjny, który podpisaliśmy, dotyczy zakupu zestawów Piorun – około 200, pomiędzy 200 a 300 zestawów, które nabędzie Belgia, ale też wymiany doświadczeń. Będziemy korzystać z umiejętności, które nabyli już belgijscy piloci w obsłudze F-35, bo kupujemy te same wersje, tak samo skonfigurowane wersje F-35" - powiedział Kosiniak-Kamysz. Jak wskazał, polscy i belgijscy piloci szkolą się obecnie na nowych maszynach w USA.

Ministrowie uzgodnili także rozpoczęcie prac nad nową umową o współpracy obronnej, która zastąpi obowiązujące od 30 lat porozumienie. „W najbliższym czasie podpiszemy nową wersję, wzbogaconą o zagrożenia, które są dzisiaj, i o doświadczenia, które mamy z naszej współpracy” – poinformował wicepremier.

Wzmacnianie obronności

Szef MON podkreślił, że Polska i Belgia łączy m.in. podobna ocena roli Stanów Zjednoczonych w Europie i potrzeba wzmacniania zdolności obronnych kontynentu. „My z panem ministrem myślimy podobnie o roli Stanów Zjednoczonych w Europie (...), mamy tutaj de facto takie same zdanie o pomocy dla Ukrainy, o wsparciu dla tych, którzy walczą również o nasze bezpieczeństwo” – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Podczas wizyty w Mesko szef MON odniósł się także do rozwoju produkcji zestawów Piorun. „Niedawno zakłady w MESKO świętowały 3000. wytworzony zestaw Piorun. (...) Zwiększamy możliwości produkcyjne, zaawansowane są prace nad Piorunem w wersji numer 2. Poszczególne elementy są już przygotowane, teraz trzeba to złożyć w jedną całość” – mówił.

Kosiniak-Kamysz podkreślił również znaczenie zakładów zbrojeniowych w Skarżysku-Kamiennej dla bezpieczeństwa państwa. „Zatrudnienie wzrasta, pod koniec tego roku liczba zatrudnionych w Mesko powinna przekroczyć 3 tys. Będziemy inwestować tutaj i w Kraśniku” – zapowiedział.

„Belgia wraca na właściwe tory” - powiedział podczas briefingu minister obrony Belgii Theo Francken.

„Belgia zamierza ponownie inwestować w swoją obronność. Podniesiemy nasz poziom. Osiągniemy 2 proc., będziemy mieć większe zdolności i będziemy współpracować z silnym krajem, silnym narodem, jakim jest Polska — w wielu sprawach: F-35, MQ-9B (bezzałogowy system powietrzny, umożliwią pozyskiwanie danych rozpoznania obrazowego), Pioruny, ale też w wielu innych kwestiach. Będziemy współpracować. Będziemy silni” – podkreślił.

Europejska współpraca

Mówiąc o produkowanych w Mesko Piorunach, podkreślił, że jest to „najlepszy sprzęt na świecie”. „Wierzymy w NATO, ale wierzymy także w europejską współpracę. Polska zawsze była bardzo silnym partnerem belgijskiej obronności i Belgii” – powiedział Francken.

W rozmowie z belgijskim ministrem Kosiniak-Kamysz poruszył również temat zagrożeń hybrydowych na granicy z Białorusią. „Zagrożenia rosną. Mówiłem o atakach na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. 98 proc. skuteczności w zatrzymaniach – to najwyższa efektywność. Ale zagrożeń nie brakuje” – powiedział.

Wicepremier przypomniał także o ubiegłorocznym podpaleniu centrum handlowego w Warszawie, wskazując na powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi. „Trop prowadzi do Federacji Rosyjskiej (...). W Europie mamy do czynienia z atakami, sabotażem, próbami destabilizacji” – mówił.

Szef MON zaznaczył także znaczenie Polski jako partnera w europejskiej polityce obronnej. „Widzimy swoją rolę jako państwo wspierające, będące częścią koalicji chętnych związanej ze stabilizacją sytuacji na Ukrainie. Jesteśmy hubem logistycznym i państwem, które chroni wschodnią flankę NATO” – powiedział.

Skarżyskie Mesko to należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej producent amunicji, w tym pocisków rakietowych. Swoje oddziały ma w Pionkach, Kraśniku, Bolechowie, Lubiczowie. Mesko jest dostawcą m.in. przeciwlotniczych przenośnych zestawów rakietowych Piorun, eksportowanych już m.in. do Norwegii czy Ukrainy. Mesko jest również dostawcą amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm dla Sił Zbrojnych RP.(PAP)