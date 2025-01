Od tego roku kształcenie podyplomowe wszystkich medycznych grup zawodowych będzie się odbywać w jednym miejscu – w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dotychczas nauka podyplomowa w zawodach medycznych była koordynowana przez dwa podmioty. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) odpowiadało za jego organizację w przypadku lekarzy, dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych jako jedyne pozostawało wydzielone i było monitorowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP). Ten schemat przechodzi właśnie do przeszłości. Za sprawą ustawy z 27 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 r. poz. 1897), która weszła w życie 1 stycznia 2025 r., doszło bowiem do likwidacji CKPPiP i włączenia dotychczasowych jego zadań do CMKP. Przypomnijmy, za taką zmianą opowiadał się nie tylko autor projektu – resort zdrowia, lecz także Najwyższa Izba Kontroli, która w informacji o wynikach kontroli zasobów kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia uznała za niecelowe utrzymywanie CKPPiP jako odrębnej jednostki.

Korzyść? Ujednolicenie kształcenia

– Zmiana pozwoli rozpocząć ujednolicanie procesów kształcenia podyplomowego różnych grup zawodowych. Dzięki temu, że od 1 stycznia jedna instytucja będzie odpowiadać za kształcenie podyplomowe wszystkich zawodów medycznych, będzie łatwiej wprowadzić kształcenie interdyscyplinarne dotyczące nauki współpracy w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych składających się z lekarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów i farmaceutów. Przedstawiciele tych poszczególnych zawodów medycznych pracują ze sobą na co dzień w szpitalach i przychodniach, zatem warto, by dodatkowo szkolili umiejętności komunikacji w zespole, ale także uczyli się współpracy ze sobą z lepszym wykorzystaniem swoich poszczególnych kompetencji – tłumaczy Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, rzecznik CMKP.

Co to oznacza dla pielęgniarek i położnych?

Podobnie uważa dr n. med. Beata Guzak, dyrektor CKPPiP. Wyjaśnia, że zmiana oznacza konieczność przebudowania programów kształcenia specjalizacyjnego, ujednolicenia trybu przeprowadzania egzaminu państwowego, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie autonomii i kompetencji pielęgniarek i położnych w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych. Jak dodała, w struktury CMKP zostanie włączona najbardziej liczna grupa spośród wszystkich zawodów medycznych, to ogromny potencjał, ale też wyzwanie. Jej zdaniem współpraca w zakresie kształcenia podyplomowego może w przyszłości wnieść wiele dobrego dla wszystkich zaangażowanych w ten proces.

Dodatkowo, uchwalona ustawa określa kwalifikacje, tryb wyboru oraz przesłanki do odwołania dyrektora CMKP, a także szczegółowo wskazuje jego zadania. W ciągu dwóch miesięcy minister zdrowia ogłosi konkurs na nowego dyrektora, którego kadencja będzie trwała cztery lata. ©℗