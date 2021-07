List od Jarosława Kaczyńskiego do uczestników, odbywającego się w Sulejowie (woj. łódzkie), XVI Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim i Online odczytał sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Prezes PiS podziękował w liście klubom "GP" za ich działalność i podkreślił, że zjazd odbywa się „w uświęcony przez zwyczaj sposób, a nie w formule zdalnego komunikowania się” – podkreślił. „Jak Bóg da, to nie będziemy przymuszeni w przyszłości do korzystania z tego rodzaju środków. I tego, czyli rejterady pandemii koronawirusa pragnę Państwu życzyć” – napisał Kaczyński.

Zaznaczył jednak, że stopniowy powrót do normalności nie oznacza, że grono klubowiczów "GP" spotyka się "w zwykłym czasie". Jak dodał, "mamy do czynienia z czasem politycznie szczególnym".

„Gorąco dziękuję Państwu za to, że Polska zawsze może na Was liczyć jak na Zawiszę, że bez względu na okoliczności jesteście gotowi stanąć w pierwszym szeregu do walki o najważniejsze dla Rzeczypospolitej sprawy, że ofiarnie, z pełnym oddaniem służycie – powtórzmy za księdzem Skargą – najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej. Bóg Państwu zapłać” – zwrócił się Kaczyński do uczestników Zjazdu.

„Od tylu lat czuję bicie Państwa patriotycznych serc, którym zawsze hojnie mnie obdarowywaliście, zwłaszcza w chwilach dla mnie najtrudniejszych – tuż po Tragedii Smoleńskiej oraz naszej walki o godne upamiętnienie Poległych” – podkreślił lider PiS.

Jak ocenił, Polska stoi obecnie przed ogromną szansą. „Szansą, której wykorzystanie nie tylko pozwoli pokonać społeczno-ekonomiczne skutki pandemii, ale także – a właściwie – przede wszystkim, umożliwi w perspektywie dekady realizację naszych najbardziej ambitnych celów, a tym samym spełnienie pragnień pokoleń naszych rodaków” – napisał prezes PiS do klubowiczów "GP".

„Tak, chcemy by Polki i Polacy mogli cieszyć się na polskiej ziemi takim samym poziomem i jakością życia, jakie są udziałem obywateli państw Europy Zachodniej. Tak, chcemy, by Rzeczpospolita była tak silna i tak licząca się na arenie międzynarodowej, jak to tylko będzie możliwe” – zapewnił Kaczyński.

„Cele Polskiego Ładu da się zrealizować tylko wtedy, gdy będziemy – mam tu na myśli PiS – bardzo ciężko pracować i nie będziemy popełniać określonych błędów. (…) Podjęliśmy pewne kroki naprawcze. Po nich przyjdą kolejne. Mam nadzieję, że nadadzą one naszej pracy nowy, ogromny impuls, który przyspieszy budowę Polski naszych wspólnych marzeń” – zaznaczył w liście lider Prawa i Sprawiedliwości.

Dodał, że rządzący potrzebują po raz kolejny wsparcia środowisk Klubów "Gazety Polskiej" i zaapelował do uczestników piotrkowskiego zjazdu „o jeszcze większy wysiłek, o jeszcze większe zaangażowanie, bo tej wielkiej szansy Polska po prostu nie może przegapić”.