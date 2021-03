Decyzji swojej szefowej dzielnie starał się bronić w rozmowie z PAP Aleksander Stępkowski, rzecznik prasowy SN. Jak mówił we wniosku, chodzi o „doprecyzowanie zakresu pojęć, którymi posługuje się ustawa tak, aby w odpowiedni sposób wyważone zostały zakresy ochrony takich konstytucyjnie chronionych wartości jak prywatność obywateli, którzy nie pełnią funkcji publicznych oraz jawność życia publicznego”. Problem jednak polega na tym, że od doprecyzowania pojęć co do zasady to mamy inne podmioty niż Trybunał Konstytucyjny. Trybunał jest ustawodawcą negatywnym, co oznacza, że jego rola ogranicza się do rugowania z porządku prawnego norm, które jego zdaniem naruszają konstytucję. Co więc się stanie, gdy TK, na czele którego stoi Julia Przyłębska, pieszczotliwie nazywana przez prezesa PiS „odkryciem towarzyskim ostatnich lat”, przychyli się do wniosku I prezes SN? Odpowiedź jest prosta: przepisy te przestaną obowiązywać. I koniec, kropka. A to będzie oznaczać m.in., że organowi odmawiającemu bezpodstawnie dostępu do informacji nie będzie już grozić odpowiedzialność karna. Oczywiście w normalnych czasach po takim wyroku ustawodawca powinien jak najszybciej zakasać rękawy i dostosować stan prawny do wymogów konstytucyjnych. Patrząc jednak na to, co się w naszym kraju dzieje, można przypuszczać, że ustawodawca nawet palcem nie kiwnie w tej sprawie.