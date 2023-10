Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Z pierwszej strony” jest Alicja Ryś, Polska Akcja Humanitarna.

W Kenii prowadzimy działania od 2018 roku. Od 5 lat koncentrujemy się na tym, aby poprawiać sytuację dostępu do wody mieszkańców rolniczych regionów. Jesteśmy w 3 hrabstwach w południowo wschodniej Kenii. Są to rejony przede wszystkim skupione na rolnictwie. Z racji tego, że dostęp do wody jest tam utrudniony albo właściwie prawie go nie ma w porze suchej, to rolnictwo jest bardzo trudne. Trudno jest je uprawiać, trudno jest hodować zwierzęta, rośliny. Wody nie wystarcza nawet na codzienne funkcjonowanie rodzin. Naszym zadaniem jest zmienić tę sytuację – mówi Alicja Ryś.

Po pierwsze ostatecznością dla ludzi jest opuszczenie swojego domu, opuszczenie ziem, które się uprawia, opuszczenie zwierząt. Na taki krok decydują się ludzie, kiedy naprawdę nie mają innego wyjścia. Kiedy ich życie jest zagrożone, bo nie ma z czego żyć, co jeść, co pić. Kenia jest krajem, który na dziś nie jest na to narażony. Jest to region, który nie wymaga pomocy humanitarnej. Jednak z każdym rokiem zmaga się z większymi wyzwaniami, które są powiązane ze zmianami klimatu z trudnym dostępem do żywności czy do wody dla ludzi – dodaje Ryś.