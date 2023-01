Madagaskar – magiczna wyspa

– Madagaskar jest magicznym miejscem, drugim największym wyspiarskim krajem na świecie, po Indonezji. Jest miejscem unikalnym jeżeli chodzi o przyrodę, z racji tego, że jest to wyspa to dzięki temu uniknęła wielu zniszczeń powodowanych przez rozwijający się przemysł i technologie. Tylko tam możemy zobaczyć wiele gatunków zwierząt, które już dawno wyginały w innych częściach świata. Występuje tam ponad 800 gatunków motyli, przyroda jest fantastyczna i unikatowa – mówi Magdalena Foremska.

Madagaskar – warunki życia na wyspie

– Jest także druga strona tego, że Madagaskar jest wyspą. Jest to wyspa poza głównym szlakiem geopolitycznym, co spowodowało, że jest trochę zapomniana, ale niestety nie ominęły jej zmiany klimatu, które bardzo pogorszyły warunki życia, które i tak są trudne na wyspie. Madagaskar to bardzo biedny kraj, 5 najbiedniejszy kraj na świecie. Codzienne życie na Madagaskarze jest dla nas niewyobrażalne. To co jest niesamowicie męczące, to jest ogromne zanieczyszczenie powietrza – dodaje Magdalena Foremska.

Magdalena Foremska – Polska Akcja Humanitarna