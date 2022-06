Reklama

Dzień ojca jest coraz ważniejszy

– Ojcostwo w 2022 roku wygląda inaczej niż 30 lat temu. Ojciec był poza domem, mama była w domu. Ojciec był wykorzystywany jako straszak, który wymierza kary i stosuje zimy chów. Pomysł żeby wyrażać się ciepło, czy rozmawiać o emocjach był nie do pomyślenia. Dzisiaj place zabaw są zawładnięte przez ojców, gdzie przychodzą z dziećmi, spędzają z nimi czas, nie boją się wyrażać to co czują. Ta zmiana w nas, ojcach powoduje, że dzień ojca stał się ważniejszy. To jest adekwatna zmiana, musieliśmy się najpierw o to postarać – mówi Kamil Nowak, twórca strony blogOJCIEC.

– Wiele osób zaczęło tworzyć bardziej partnerskie związki gdzie wiele funkcji się przeplata. Oczywistym następstwem było to, że nie tylko w domu ale i przy dzieciach nasza rola się zwiększy i zawsze powtarzam, że poza porodem, czy karmieniem piersią ojciec poradzi sobie ze zdecydowaną większością rzeczy, z którą poradzi sobie mama – dodaje Nowak.

Kamil Nowak – twórca strony blogOJCIEC