Czym zajmuje się neuropsychologia?

– To taka dziedzina wiedzy, która zajmuje się rozwojem człowiek w odniesieniu do jego układu nerwowego, tak można by najkrócej powiedzieć. Zajmuje się tym, co nas wszystkich fascynuje, czyli pracą naszego mózgu, naszego umysłu. To co jest fascynującą częścią tej wiedzy to jest neuropsychologia rozwojowa, która zajmuje się procesami wpływającymi na nasze zachowanie – mówi Teresa Jadczak-Szumiło, neuropsycholog.

Czym jest trauma?

– O traumie można mówić w bardzo różnych aspektach. Jestem przywiązana do takiego myślenia o traumie, które sformułował Bessel van der Kolk, czy Peter Levine, trauma to nie jest wydarzenie, trauma to reakcja układu nerwowego na jakieś wydarzenie. W związku z tym, różni ludzie mogą różnie reagować ponieważ to zależy jak zareaguje układ nerwowy na to czego doświadczamy. Trauma to nie jest nam reakcja obca, której nie znamy, ona występuje w świecie przyrody. Niektórzy mówią, że historia ludzkości to historia traum i tych, którzy je przetrwali. Musieliśmy się dostosować do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami – dodaje Jadczak-Szumiło.

Teresa Jadczak-Szumiło – psycholog, pracuje klinicznie z dziećmi dotkniętymi traumą, w tym wczesną traumą relacyjną.