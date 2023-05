Z początkiem lipca oficjalnie odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego.

To dobra okazja, by podsumować pandemiczne lata w Polsce i innych krajach, a także zastanowić się, jakie lekcje wyciągnęliśmy z tego kryzysu - o czym rozmawiamy z red. Klarą Klinger z "Dziennika Gazety Prawnej", specjalizującej się w tematyce zdrowotnej i zaliczonej przez kwartalnik "Rynek zdrowia" do 50 najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia.

W części II rozmawiamy o kolejnym okresie kampanii wyborczej, w ramach którego obie strony - Zjednoczona Prawica i opozycja - porządkują szyki i ścierają się o listy.

Zapraszają: Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak.