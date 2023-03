Reklama

Mam potrzebę mówienia o rzeczach ważnych, traktuje swoją twórczość poważnie. Uważam, że czasem oczywiście też jest rozrywką, piosenka jest to forma. która trafia do emocji i do uczuć i ma tę niezwykłą umiejętność w ogóle, żeby trafić właśnie tam a nie tylko do intelektu. Ale jak trafia i tu, i tu to jest większy fan przynajmniej dla mnie. Teksty rzeczywiście są ważne, ale one idą z warstwą muzyczną, która w przypadku „Dzikiej”, czyli mojej najnowszej płyty jest też inna niż była na poprzednich czterech – mówi Bovska.

Czasem jest trochę poprockowo na tej płycie, tak jak singiel „Ziemia mi się pali” czy jest trochę bardziej nostalgicznie i są tam bardzo intymne ballady jak „Rzeka” czy „Kosmyk" więc nie umiem tego określić innym słowem niż pop, niektórzy nazywają to alternatywnym popem – daje Bovska.

Magda Grabowska-Wacławek „Bovska” – piosenkarka, autorka tekstów, ilustratorka.