Reklama

Kim jest Piotr Liroy Marzec?

– Cały czas jestem tą samą osoba, którą byłem od zawsze. Piotrze, czy Liroyu? Myślę, że różnie. Cześć przyjaciół mówi do mnie Piotrze, część Liroyu, chyba to nie ma znaczenia, jedno i drugie towarzyszy mi przez całe życie. Postrzegam się jako artystę. Robię muzykę cały czas i to jest największa pasja mojego życia. Staram się jej nie przerywać od dzieciństwa. Dla młodego pokolenia na szczęście też coraz bardziej zaczynam kojarzyć się z rapu, dzięki moim ostatnim występom. Polityk? Moja przygoda z polityką jest bardziej natury społecznej, bo bardziej niż posła traktowałem siebie jako posłańca od ludzi i starałem się wypełnić wszystkie obietnice, które w kampanii zrobiłem, które były ważne dla społeczności w której żyję na co dzień. Nie postrzegam się jako polityka, u mnie polityka jest społeczna i jako obowiązek ją zawsze traktowałem. Przedsiębiorca? Od dzieciństwa staram się być przedsiębiorczy i realizuje też swoje pasje, bo w tej chwili clou moich biznesów to konopie i IT. Muzyka oczywiście też tylko muzyki nie postrzegałem i nie postrzegam jako biznes. Jest to czysta pasja. – mówi Piotr Liroy Marzec.

Reklama

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!

Piotr Liroy Marzec – raper, producent muzyczny, przedsiębiorca i polityk.