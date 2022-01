Reklama

W piątek, 28 stycznia 2022, na ekrany kin weszła komedia "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" w reżyserii Sylwestra Jakimowa. W obsadzie pojawią się m.in.: Alicja Bachleda-Curuś, Mikołaj Roznerski, Maciej Zakościelny, Leszek Lichota, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Skrzynecka i Piotr Polk.

Gościem Marcina Cichońskiego w najnowszym podcaście "DGPtalk: Po stronie kultury" jest Piotr Głowacki, aktor znany z takich filmów jak: "Bogowie", "80 milionów", "Mistrz" czy "Lokatorka".

Jak czuł się, wracając do roli Jarka, po pięciu latach przerwy? Czy, jego zdaniem, w komedii jest miejsce na poruszanie trudnych, aktualnych tematów? Co sądzi o zmianach, jakie spowodowała w nas pandemia i towarzyszący jej strach? Posłuchajcie!

O ROLI JARKA W FILMIE "8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH"

Jest to ta sama postać, ale pięć lat później. Tekst się zmienił, reżyser się zmienił i ja się zmieniłem, a w związku z tym i postać Jarka się zmieniła. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, móc po latach spotkać się jeszcze raz i zobaczyć, co w nas gra razem.

Film "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" robiliśmy rok temu, czyli po pierwszych, covidowych wakacjach. Zrobiliśmy go z radością i jeśli było przy tym jakieś drżenie, to związane z obawą, żeby nas przypadkiem znów nie zamknęli, żeby nie było sytuacji, która zmusi nas do zaprzestania pracy.

Było dużo radości ze spotkania na planie i ze spotkania z tymi postaciami również. Więc było też drżenie ekscytacji, związane z tym, że to, co zrobiliśmy spotka się z widzkami i widzami, którzy tak licznie i pozytywnie zareagowali na pierwszą część filmu, czyli "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" – opowiada Piotr Głowacki.

O PODEJMOWANIU POWAŻNYCH TEMATÓW W KOMEDII

Jarosław Purchała, czyli moja postać, zmienił się i dojrzał. Sytuacja wymusiła na nim pewne decyzje. Zmieniła go miłość, która spotkała go w poprzedniej części. Miłość i związane z nią perypetie, a także to, co nastąpiło później, w przerwie pomiędzy filmami, kiedy go nie widzieliśmy.

To wszystko sprawia, że w filmie "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach", spotykamy nowego człowieka. Człowieka, który musi sprostać bardzo głębokim przeżyciom: życiowym, osobistym i emocjonalnym. To było dla mnie bardzo poruszające w pracy: jak w komedii dotknąć rzeczy ważnych?

Jestem ciekaw, kiedy powstaną komedie, w których dotkniemy tematu pandemii. Takie, które poważnie potraktują cały ten problem, który był i jest z nami, czyli problem śmierci.

Pamiętam dyskusje o dyskusjach, gdy powstawał film "Jak rozpętałem drugą wojnę światową". To był taki moment w historii, kiedy zastanawiano się, czy można się w tak prosty sposób śmiać z czasów wojny? W naszym filmie nie opowiadamy o wojnie, ale opowiadamy o głębokich przeżyciach, a jednocześnie robimy to z poczuciem humoru, więc liczę na to, że będą i łzy śmiechu i wzruszenia – wyjaśnia Piotr Głowacki.

O RÓŻNORODNOŚCI RÓL FILMOWYCH

Różnorodność to jest to, co ciągnęło mnie do tego zawodu, do aktorstwa. Kocham różnorodność i być może to, że tak się dzieje w moim życiu, że gram różnorodne role, jest dowodem na to, że dzieje się to, czego naprawdę chcemy.

W aktorstwie kocham zmiany. To mnie najbardziej interesuje. Kiedy w Szkole rozmawiam teraz z moimi studentkami i studentami na temat aktorstwa i próbuję przekazać tę wiedzę, którą zdobyłem na ten temat od innych ludzi, to centrum polega właśnie na tym, że rozmawiamy o stabilnym człowieku, twórcy, który korzysta z całego wachlarza możliwości.

To zawsze było moje marzenie i jestem szczęśliwy, że w tym zawodzie, właśnie to mnie spotyka – podkreśla Piotr Głowacki.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty "DGPtalk: Po stronie kultury" znajdziecie także w serwisach: Spotify, iTunes Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!