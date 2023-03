Gościnią Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie" jest Aleksandra Kozera, CEO The Village.

Start-upy rządzą się swoją ścieżką rozwoju, pewnego rodzaju regułami, które umożliwiają nam rozwój i tak naprawdę działanie, osiąganie celu, szerzenie misji, która jest nam bliska. Wyjście za granicę na tym etapie naszego rozwoju czyli po rundzie seedowej, po pierwsze czuliśmy że jest dobrym momentem żeby przetestować to, że nasze rozwiązanie jest unikatowe dla Polski, okazuje się że absolutnie nie, a wręcz nie do końca jest to dla nas najlepszy rynek, ale też jest konieczne żeby inwestorzy uwierzyli w to, że możemy być paneuropejskim czy nawet globalnym rozwiązaniem i dalej nas wspierali – mówi Aleksandra Kozera.

Reklama

Kwestia opieki nad małym dzieckiem głównie takim wieku od roku do trzech, czyli tak jak zaczęły się wioski od malusieńkich dzieci to jest kwestia bardzo głęboko polityczna. Dotykająca też takich spraw jak urlop rodzicielski, jak równość płci, kwestie prawa budowlanego, bardzo skomplikowana sprawa. Okazuje się, że kwestie prawne są w Polsce nie do końca są jasne, bardzo skomplikowane. Na przykład w Hiszpanii jest to dużo dla nas łatwiejsze i dużo bardziej sprzyjająca też jest kwestia zatrudnienia, tego jak wysokie są koszty zatrudnienia osób na stanowisko pracy opieki z dziećmi – dodaje Aleksandra Kozera.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

Podcasty DGPtalk Obiektywnie o Biznesie znajdziecie także w serwisach: Spotify, Apple Podcast oraz Google Podcast i aplikacjach: Lecton oraz Squid. Zapraszamy do subskrybowania!