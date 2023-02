Co to jest sztuczna inteligencja?

Do czego jest stosowana sztuczna inteligencja?

Jakie są rodzaje sztucznej inteligencji?

Czy można powiedzieć Polska sztuczna inteligencja?

Myślę, że można tak powiedzieć. Prawie 12 lat pracujemy nad technikami przetwarzania języka naturalnego używającymi sztucznej inteligencji, właśnie z takim długotrwałym celem zbudowania polskiej sztucznej inteligencji. Oczywiście rozumiejącej nie tylko po polsku, ale również w innych językach – mówi Bartosz Baziński

Zaczęliśmy od tego, że zauważyliśmy iż firmy szczególnie w Polsce nie wiedzą co się o nich mówi w internecie, więc stworzyliśmy narzędzie które każdego dnia zbiera z kilkudziesięciu tysięcy różnych źródeł ponad 150 milionów wypowiedzi internautów, komentarzy na portalach, z Twittera, z Facebooka, wszystkich możliwych źródeł, analizuje to używając sztucznej inteligencji i potrafi to narzędzie powiedzieć firmom co się o nich mówi w internecie – dodaje Bartosz Baziński

Zbudowaliśmy w ten sposób ogromne zbiory danych tekst takie tworzonych naturalnym językiem użytkowników internetu i dzięki tym danym byliśmy w stanie następnie wytrenować używając sztucznej inteligencji tak zwane modele językowe. Modele językowe posiadają taką cechę że one jakby rozumieją bliskość z naczyniową słów między sobą w ramach danego języka więc dzięki nauczeniu właśnie tych modeli na tych naszych ogromnych zbiorach danych potrafiliśmy tak upraszczając nauczyć komputer że możemy powiedzieć pieniądze ale możemy to samo rzecz określić takimi słowami hajs, mamona czy kasa i dzięki właśnie tej technologii stworzyliśmy platformę dzięki której duże firmy nie tylko w Polsce mogą budować wirtualnych asystentów którzy mogą odpowiadać na pytania tych klientów tych firm i tak powstał właśnie nasz produkt – mówi Bartosz Baziński

