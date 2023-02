Krajowy System e-Faktur a praca księgowych

Jest to kluczowa zmiana dla pracy bieżącej księgowych i również oczekiwań klientów względem tego jak biura księgowe będą przygotowane i pomogą przedsiębiorcom przejść przez proces migracji z dokumentów papierowych, dokumentów elektronicznych na faktury ustrukturyzowane. Rola księgowych jest tutaj kluczowa – mówi Krzysztof Pulkiewicz

Czas jest coraz krótszy i mimo że tak jak Pan powiedział jest to 11 miesięcy to nadal, uważamy że tak naprawdę tego czasu nie ma nie ma aż tak dużo, w szczególności jeżeli chodzi o księgowych którzy tak jak powiedziałem wcześniej stawiani są jako ta pierwsza linia. względem tego jak ta zmiana będzie wyglądała no i tak naprawdę tego czasu dla samych księgowych jest jeszcze mniej no bo zakładamy że w połowie tego roku w 3 kwartale najpóźniej w 4 kwartale księgowi już powinni być zaznajomieni z systemem, ich systemy powinny być gotowe i tak naprawdę powinno to wszystko czekać na 1 stycznia 2024 – dodaje Pulkiewicz

Raport KSeF. Fakty. Obawy. Wątpliwości.

Większość księgowych uważa że cyfryzacja jest dobrym kierunkiem, pozwoli im zmniejszyć takie najbardziej powtarzalne i nazwijmy to żmudne zadania wykonywane każdego dnia czyli wprowadzanie tych danych z faktur, wypełnianie dokumentów związane z płatnościami, i to jak najbardziej jest pozytywnym aspektem z drugiej strony część księgowych, tutaj akurat mniej niż połowa, około 30% obawia się również, że postępująca cyfryzacja spowoduje że będą mieli mniej pracy, jednocześnie ten rynek usług księgowych może w jakiś sposób się pod tym kontem skurczyć – komentuje Krzysztof Pulkiewicz.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".