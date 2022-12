Transformacja energetyczna – wyzwania i otoczenie

– Przed nami trudne wyzwania, bo kilka kroków wstecz, wychodzimy w przyspieszonym tempie niż zakładaliśmy z pandemii covid. To odbicie popytowe jest szybsze i nie wszyscy byli na to przygotowani. Mamy cały kryzys energetyczny, surowcowy związany z agresją Rosji na Ukrainę. Dla wielu są to duże znaki zapytania, jeżeli chodzi o samą transformację energetyczną, o jej kierunki. Ale nie możemy przejść do porządku dziennego nad tym, że też to pokazało, zwłaszcza na zachodzie Europy, bo my tu w Polsce byliśmy tego wydaje mi się o wiele bardziej świadomi, że ta zbyt duża zależność gospodarek zachodu od importu paliw kopalnych z Rosji jest bolesna i nie jest do zaakceptowania, zwłaszcza, że Rosja dla Polski i krajów naszego regionu nie jest racjonalnym partnerem biznesowym. Teraz wszyscy muszą tę lekcję szybko odrobić – mówi Maciej Tomecki.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Maciej Tomecki – ekspert ds. energetycznych, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.