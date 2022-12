Algieria – nowy kierunek w polityce energetycznej

– Krajowa Izba Gospodarcza współpracuje ze swoim odpowiednikiem Izbą Przemysłowo Handlową w Algierze już 20 lat. Często podróżujemy do Algierii, często gościmy przedstawicieli biznesu algierskiego a Polsce. W tym roku byliśmy tam już po raz drugi, dlatego, że Algieria staje się niezwykle ważna dla Unii Europejskiej i mam nadzieję staje się ważna dla Polski, jeżeli chodzi o węglowodory, nośniki energii w dobie wojny na wschodzie i kryzysu energetycznego też z tym związanego – mówi Janusz Wiśniewski.

– Algieria to jest ogromny kraj, bo to 10 co do obszaru kraj na świecie. Polska jest 69. W Algierii mieszka 44 mln ludzi i ma 10 najbogatsze złoża gazu na świecie, gazu konwencjonalnego, natomiast 3 najbogatsze złoża gazu łupkowego, którego jeszcze nie eksploatują ponieważ tego konwencjonalnego mają wystarczająco dużo – dodaje Janusz Wiśniewski.

Janusz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej.