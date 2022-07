Reklama

BCC było, jest i będzie

– Tak jak mówię wszędzie, BCC było, jest i będzie. Brat był wizjonerem i to co stworzył przez te 31 lat to są marki same w sobie. BCC jest najbardziej rozpoznawalną organizacją wśród przedsiębiorców, na co wskazują badania. Takie konkursy, czy gale jak Urząd Skarbowy przyjazny przedsiębiorcom, Firma dobrze widziana, Ambasador polskiej gospodarki, Medal europejski, czy Gala liderów polskich biznesów to są marki same w sobie. Brat od dwóch lat zauważał, że potrzebna jest zmiana, zgodnie ze zmianami potrzeb polskich przedsiębiorców. Potrzeb ale także zmian ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Inflacja, wzrost cen nośników energii, płaca minimalna – to są te ryzyka – mówi Jacek Goliszewski, prezes BCC.

Wyzwania przed polskim biznesem

– Automatyka, robotyzacja, Big Data, Business Intelligence, społeczna odpowiedzialność biznesu, czy raportowanie społeczne dla spółek giełdowych, które wchodzi w życie od 2023 roku w związku dyrektywą Unii Europejskiej. Z jednej strony tak jak powiedziałem wzrastające i duże ryzyka, z drugiej strony wyzwania, które prowadzą do zmiany modeli biznesowych, opracowania nowych strategii – dodaje Goliszewski.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Jacek Goliszewski – prezes BCC - Business Centre Club