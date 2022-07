Reklama

Co to jest metaversum?

– Pierwsza definicja pojawiła się w książce Neala Stephensona pod tytułem Snow Crash. To była powieść, w której przedstawiono pierwszą koncepcję przestrzeni wirtualnej, w której wielu użytkowników, w jednym miejscu może nawiązywać interakcje, komunikować się ze sobą na bardzo podobnym poziomie, jak to się dzieje w rzeczywistości. Cały ten obszar związany z metaversem i budowaniem koncepcji metaverse, on ciągle trwa, on ciągle się buduje. Takimi najbardziej istotnymi elementami budującymi tę koncepcję w ostatnich latach były gry online i różnego rodzaju komunikatory. Również te komunikatory, które budowane są dzisiaj w różnego rodzaju interfejsach, w tym VR-owych. Każdy dzisiaj może inaczej rozumieć metaverse, natomiast myślę, że możemy je sobie definiować na bardzo różny sposób ze względu na to, że możemy różne interakcje w nich przeprowadzać – mówi Jakub Kaszuba, Biuro Innowacji Zespołu Let's Fintech PKO BP.

Definicja metaverse sprowadza się do przeniesienia elementów ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego. Możemy mówić o tym, czym metaverse może być. Może być platformą do gier, jak i wirtualnym odziałem, w którym dokonywana jest specyficzna sprzedaż różnego rodzaju produktów zarówno tych prawdziwych, jaki i tych wirtualnych – dodaje Kaszuba.

Jakub Kaszuba – Biuro Innowacji Zespołu Let's Fintech PKO BP.