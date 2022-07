Reklama

Dekarbonizacja przemysłu

– Widzimy to na rynku w Europie od wielu lat, że mówiąc o dekarbonizacji mamy na myśli różne rzeczy. Trend karbonizacyjny po 24 lutego będzie miał miejsce i będzie się wzmacniał. Pierwszym priorytetem dekarbonizacji w tej chwili nie będzie chęć, potrzeba klimatyczna przejścia do zeroemisyjnej polityki ale bezpieczeństwo energetyczne, czyli zabezpieczenie dostaw zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej. Do tej pory energia była oparta na globalnych, czy regionalnych łańcuchach dostaw natomiast teraz odejście do energetyki odnawialnej, bazującej na wietrze albo na słońcu, będzie wzmacniało proces odejścia od paliw kopalnych. Te dwa procesy będą się na siebie zazębiały i jednocześnie wzmacniały. Będziemy obserwowali w wielu krajach europejskich odejście od paliw kopalnych w kierunku energetyki odnawialnej, po to właśnie żeby uniezależnić lokalne systemy energetyczne od łańcucha dostaw spoza Europy. Dekarbonizacja będzie tym elementem, który z jeden strony będzie wzmacniał bezpieczeństwo energetyczne krajów i samego kontynentu oraz przystosowywał przemysł europejski do tego żeby tworzyć produkty i usługi, które będą odchodziły od poziomów emisji CO2 – mówi Grzegorz Należyty, prezes zarządu Siemens Energy w Polsce.

Grzegorz Należyty – prezes zarządu Siemens Energy w Polsce