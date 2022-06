Reklama

Jakie będą wakacje 2022?

– Wakacje będą droższe. One miały być droższe już przed tymi negatywnymi wydarzeniami ostatnich miesięcy: wojna w Ukrainie, wysoka inflacja, rekordowa droga ropa. To wszystko dodatkowo sprawi, że te wakacje będą rekordowo drogie. Tak wysokich cen jeszcze nigdy nie było. W przeliczeniu na osobę, kupując wakacje tygodniowe na początku sierpnia, średni poziom cen w porównaniu do ubiegłego roku na południu Europy jest wyższy o 700-800 złotych. Są kraje gdzie jest jeszcze drożej. Niechlubnym rekordzistą jest Egipt, gdzie te ceny skoczyły o 1000 złotych – mówi Mariusz Piotrowski, ekspert lotniczy z portalu fly4free.pl.

Reklama

– Ważny jest też efekt psychologiczny. To miał być dla branży pierwszy tzw. normalny sezon po dwóch latach pandemii. Poprzednie dwa lata upływały nam w lockdownach, niepewności. Wielu z nas, turystów, którzy myśleli o zagranicznych wyjazdach odkładało decyzję o wyjeździe ze względu na dużą niepewność – dodaje Piotrowski.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Mariusz Piotrowski – ekspert lotniczy z portalu fly4free.pl