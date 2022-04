Reklama

Likwidacja WIBOR? Co na to ekonomiści?

– Ekonomiści to specyficzna grupa naukowa, która zwykle się nie zgadza. Za wszystkich nie chcę się wypowiadać ale powiem w swoim imieniu. Premier bardzo słusznie zdiagnozował palący problem społeczny, który się pojawia i istnieje już podpowierzchniowo tylko jeszcze nie wypłynął w całej okazałości. Tym problemem jest dramat gospodarstw domowych. Tylko w 2021 roku, kredyty oparte o WIBOR wzięło ponad 250 tys. gospodarstw domowych. Musimy sobie uświadomić, że jest to problem wielkoskalowy. Osoby, które zadłużyły się na 500 tyś. złotych płaciły do tej pory ratę w wysokości 1800 złotych, a w tej chwili banki będą od nich wymagać podwójnej wysokości raty. To oznacza, że w budżecie takiego gospodarstwa domowego, które miało 5 tyś. złotych dochodu, rata w wysokości około 2 tyś złotych był do udźwignięcia, rata 3600 zostawiałaby na życie całej rodziny, opłaty, nie mówiąc o wakacjach, utrzymaniu samochodu, czy innych luksusach - 1400 złotych. To jest budżet, za który trudno kupić jedzenie na dwie osoby – mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.

Kamil Sobolewski – główny ekonomista Pracodawców RP