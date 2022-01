Program Polskiego Ładu niszczy polską przedsiębiorczość, czyli to, co było naszym największym sukcesem w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Polski Ład nie zwiększy obciążenia międzynarodowych korporacji, jak też dużych, polskich podmiotów gospodarczych. Najwięcej obciążeń będzie dotyczyło małych i mikroprzedsiębiorców, prowadzących dotąd chociażby działalność objętą kartą podatkową – mówi profesor Adam Mariański w rozmowie z Szymonem Glonkiem.

Jak Polski Ład wpłynie na firmy rodzinne? Czym powinni kierować się przedsiębiorcy, którzy muszą wybrać formę opodatkowania do 20 lutego 2022? Kiedy rzeczywistość podatkowa się unormuje? Te kwestie wyjaśnia profesor Adam Mariański – doradca podatkowy, adwokat.

Jaki jest aktualny stan systemu podatkowego w Polsce?

Mamy dziś gąszcz niejasnych i chaotycznie napisanych przepisów, które są chaotycznie zmieniane i równie chaotycznie objaśniane.

Przykładem tego są chociażby wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 20 stycznia 2022 roku, na temat słynnego rozporządzenia o liczeniu zaliczek na podatek dochodowy, pod którymi nikt się nie podpisał. Trudno podpisać się po czymś, co wprowadza kolejne nieporozumienie, chaos i bałagan w tych rozwiązaniach.

Doradcy podatkowi są więc dziś w bardzo trudnej sytuacji, bo ich klienci oczekują konkretnych odpowiedzi. A jak mamy ich udzielać, skoro tych przepisów nie rozumieją nawet projektodawcy i nie zdają sobie sprawy z konsekwencji, jakie one niosą? Nie wiemy także, w jaki sposób organy podatkowe i sądy administracyjne dokonają później wykładni tych przepisów – podkreśla profesor Adam Mariański.

Czy Polski Ład zrówna opodatkowanie dochodów z różnych źródeł?

Jeżeli nawet założenia Polskiego Ładu miały prowadzić do zrównania opodatkowania dochodów z pracy i z innych źródeł, np. samozatrudnienia, to kolejne zmiany i modyfikacje projektu ustawy spowodowały, że w dalszym ciągu, bardziej atrakcyjne jest podejmowanie działalności gospodarczej niż świadczenie pracy w ramach stosunku pracy.

Co więcej, dla osób, które chcą ciężko pracować, okazuje się, że ten próg 12 800 złotych przychodu jest granicą, po której przestaje się to już opłacać. Czyli mamy tu zniechęcenie podatników do podejmowania dodatkowego wysiłku i wytężonej pracy – mówi profesor Mariański.

Jak Polski Ład wpłynie na gospodarkę w 2022 roku?

W pierwszej kolejności przedsiębiorcy będą rozpatrywać wzrost kosztów prowadzenia działalności. Są one związane z Polskim Ładem w dwóch aspektach. Po pierwsze, rośnie ich opodatkowanie. Po drugie, rośnie także opodatkowanie kosztów pracy. To może wpływać na podniesienie cen produktów i usług, czyli po raz kolejny, może być czynnikiem, który zwiększy inflację.

Ponadto, skoro mamy płacić wyższe podatki, to wstrzymamy inwestycje do czasu, kiedy to się ustabilizuje i będziemy wiedzieć, jak wygląda ta sytuacja. Oznacza to de facto, że bardzo długo będziemy odbudowywać inwestycje prywatne w gospodarce, do których potrzebna jest pewność prawa i otoczenia gospodarczego – podkreśla profesor Mariański.

Adam Mariański – doradca podatkowy, adwokat. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Partner Zarządzający w Mariański Group. Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych, w tym także w procesie sukcesji biznesu. Specjalizuje się w sukcesji podatkowej, podatkach dochodowych, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym i planowaniu podatkowym.