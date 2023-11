Gościem Szymona Glonka w podcaście "DGPtalk: Dzieje się świat" jest Krzysztof Płomiński, Ambasador tytularny, Doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej.

Jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami i oczekiwaniami, żeby po takiej czy innej stronie się opowiedzieć. A jest jeszcze trzecia strona, mianowicie nasze interesy, które nie są tożsame, nawet jeżeli bardzo często bliskie z interesami stron konfliktu. Polskie i europejskie interesy polegają na tym, że jesteśmy zainteresowani, żeby w bezpośrednim sąsiedztwie granic naszego regionu nie istniał permanentny konflikt, który rzutuje na nasze bezpieczeństwo. Który powoduje rozliczne problemy, również przenoszone na grunt wewnętrzny poszczególnych państw, który owocuje takimi problemami, jak zagrożenia bezpieczeństwa, w tym również terroryzm. Jak sprawy związane z potencjalną migracją, bo jeżeli ten konflikt się rozszerzy, to zaowocuje milionami migrantów, którzy przede wszystkim skierują się do Europy – mówi Krzysztof Płomiński.

Konflikt w Gazie, z wielkimi konsekwencjami humanitarnymi, się skończy. Hamas zostanie wyeliminowany. Jeżeli zarówno strony konfliktu, region Bliskiego Wschodu tak bardzo newralgiczny, ale jednocześnie wielcy gracze światowi, w tym również z Europy, nie chcą, żeby podobny konflikt, być może w jeszcze bardziej tragicznym wymiarze powtórzył się za 5 czy 10 lat z być może jeszcze większymi konsekwencjami, to w tej chwili jest czas, żeby działać w kierunku wygaszenia go i przejścia do rozwiązań pokojowych. Ze strony sąsiadów, Izraela i Palestyny, przede wszystkim w Arabii Saudyjskiej jest bardzo silna intencja, żeby w tym kierunku coś zrobić. W najbliższą sobotę i w niedzielę odbędą się w Rijadzie szczyty zarówno organizacji Konferencji Islamskiej, jak i Ligi Państw Arabskich – dodaje Płomiński.