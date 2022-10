Wśród potwierdzonych gości Krynica Forum ’22 są między innymi: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, doradca Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz, ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski, Pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusz Zyska, prezes zarządu i dyrektor generalny PKN ORLEN Daniel Obajtek, marszałkowie województw: małopolskiego - Witold Kozłowski, podkarpackiego - Władysław Ortyl, lubelskiego - Jarosław Stawiarski, poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki, założyciel think tanku Strategy&Future Jacek Bartosiak, prawnik, analityk, publicysta Krzysztof Wojczal, założycielka infuture.institute Natalia Hatalska, prezeska Fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz, dziennikarze i publicyści Michał Karnowski i Rafał Ziemkiewicz, autor fantastyki Jacek Dukaj, profesor Uniwersytetu Krzysztof Pyrć, Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec oraz Szef Państwowej Agencji Kosmicznej Ukrainy Volodymyr Taftay.

Krynica-Zdrój od 100 lat zalicza się do elity światowych uzdrowisk. Odwiedzali ją europejscy przedsiębiorcy, liderzy polityczni, a także koronowane głowy państw. Odnowiona infrastruktura miejska z wyjątkowym deptakiem to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w Polsce do organizacji międzynarodowej konferencji. Natomiast geograficzna bliskość Ukrainy sprzyja obecności przedstawicieli ukraińskich władz państwowych i samorządowych oraz przedsiębiorców, co w obecnej sytuacji ma szczególne znaczenie.