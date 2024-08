- Nie powinniśmy oszczędzać na inwestycjach, bo to inwestycje w ogólnie pojętą infrastrukturę, transformację, ochronę wody, energetykę będą przyciągały kolejne, a w konsekwencji będą tworzyły dobrobyt Polski - mówi Dariusz Blocher, prezes grupy Unibep.

Polska nadal jest infrastrukturalnie zapóźniona wobec Europy Zachodniej, wiec nadal potrzebuje rozbudowy. Pytanie: skąd wziąć na to pieniądze? Do tej pory rozwijaliśmy się głównie dzięki inwestycjom publicznym, finansowanym z funduszy unijnych. W 2023 r. mieliśmy prawie zerowy wzrost produkcji budowlano-montażowej, a w tym roku jest spadek, czyli problem w branży narasta. I jest w dużym stopniu związany z brakiem przewidywalności. Nie wiadomo, co jest priorytetem inwestycyjnym naszego państwa. A my potrzebujemy jasnych decyzji, żebyśmy wiedzieli, czy koncentrujemy się na infrastrukturze drogowej, czy na kolei, co z z energetyką. Chodzi o to, żeby przedsiębiorcy mogli zaplanować swoje inwestycje, stworzyć projekty, zdecydować się na zakup maszyn i urządzeń, które będą potrzebne do ich realizacji - uważa Dariusz Blocher, prezes grupy Unibep.