Czas pandemii spowodował duże zmiany w nawykach zakupowych Polaków. Wielu z nich przekonało się do wygodnych, szybkich, prostych zakupów w e-commerce, twierdzi Gruszka. Powrót do zakupów w sklepach stacjonarnych nie spowodował jednak odpłynięcia klientów z tego kanału dystrybucji. „Coraz więcej osób kupuje online, a te które spróbowały w tym dziwnym czasie zostały. I to jest chyba nasz największy sukces,”- uważa przedstawiciel Allegro.

Sprzedaż przez internet cieszy się również coraz większą popularnością wśród małych i średnich firm. „Coraz więcej przedsiębiorców nie tylko idzie w model e-commerce, ale ten model realizuje na takich platformach jak Allegro. Na Allegro jest ponad 130 tysięcy firm,” – informuje Gruszka.

Wielu Polaków nie korzysta jeszcze z e-commerce, w czym Allegro widzi przestrzeńi do dalszego rozwoju. W związku z tym „rola e-commersu będzie rosła, on się będzie rozwijał. Z drugiej strony czas powalczyć, aby Allegro było marką znaną w całej Europie. Mamy plany wyjścia poza kraj. I powoli się do tego przygotowujemy,” – zapowiada Gruszka.