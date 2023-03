Ekonomista Dani Rodrik twierdzi, że nie da się mieć razem demokracji, państwa narodowego i globalizacji. Pisarz Arthur C. Clarke powiedział, że nie można robić czegoś tanio, szybko i dobrze. Zawsze trzeba będzie się zdecydować na – najwyżej – dwie z trzech dostępnych opcji. To właśnie określa się mianem trylematu. To sytuacja szczególnie trudnego wyboru pomiędzy trzema opcjami. A wybrać trzeba, ponieważ nie da się mieć wszystkich naraz.